Морфологический разбор глагола: Копал и пошел помогите плз
Русский язык
Морфологический разбор глагола: Копал и пошел помогите плз
Ответ(ы):
Гость:
Копал-(что делал?)-глагол 1)начальная форма копать 2)пост призн 1 спр,переходн,несов.вид,личн,невозвратный непост признаки м.р,ед.ч,прош,вр,изъяв 3)в предложении явл.сказуемым пошел(что сделал?)-гл 1)нач,форм пойти 2)пост призн 1 спр,неперех ,сов.вид,личн,невозвр непост призн м.р,ед.ч,прош,вр,изъявит наклон 3)в предл является сказуемым
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