Дано:а,в,с,d-прямые.lt;1=70,lt;2=110,lt;3=95.Найдите lt;4.Пожалуйста срочно
Геометрия
Дано:а,в,с,d-прямые.lt;1=70,lt;2=110,lt;3=95.Найдите lt;4.Пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
С и D параллельны, а B секущая, значит 3угол + угол, вертикальный к 4 = 180. 180-95=85, и 4 = 85
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