Сравните 4,85 и 0,1.Срочно.Заранее спасибо!!!

Математика
Сравните 4,85 и 0,1.Срочно.Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4,85 больше 0,1,т.к оно имеет целое число 4,а второе не имеет целого
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