Самолет летит на высоте 10 км над поверхностью земли со скоростью 900 кмч а затем со??ершил посадку.Срочно помогите!

Физика

Самолет летит на высоте 10 км над поверхностью земли со скоростью 900 кмч а затем со??ершил посадку.Срочно помогите!

Автор: Гость