Предложение со словом лутьший друг в в.п и р.п
Русский язык
Предложение со словом лутьший друг в в.п и р.п
Ответ(ы):
Гость:
Собака- лучший друг человека. (В.п.) Моего лучшего друга предали. (Р.п)
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