Помогите перевести на русский. anfangen Das Fest fangt um 12 Uhr an. aufsagen Win sagen einen Reim auf. aufstehen Er steht um 7 Uhrauf. einladen Andy ladt Martin,Pixi,Lilli zum Geburtstag ein. fernsehen Die Oma sieht den g...
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Помогите перевести на русский. anfangen Das Fest fangt um 12 Uhr an. aufsagen Win sagen einen Reim auf. aufstehen Er steht um 7 Uhrauf. einladen Andy ladt Martin,Pixi,Lilli zum Geburtstag ein. fernsehen Die Oma sieht den ganzen Tag fern
Ответ(ы):
Гость:
Начать Праздник поймайте в 12 часов. повторять Win сказать рифму на. встать Он встает в 7 Uhrauf. пригласить Энди ladt Мартин,Pixi,Lilli на день рождения. телевидение, как бабушка смотрит весь день вдали прости некоторые не слова не получилось перевести...
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