Мне нужно написать сочинение на тему " Идет волшебница зима" . Достаточно 6 предлож??ний. И мне нужно чтобы там обязательно были однородные члены и обобщающее слово! Помогите очень надо!!!!!!

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Выбирай то что нужно,или же всё!Зима – это самое волшебное время года. Зимой весь мир преображается. Как будто волшебник из сказочной страны спустился в наш мир и укутал города белоснежным покрывалом. Бывает, идешь по улице, а вокруг все белым бело, на ярком солнце искрится белоснежный, чистый снег. Все деревья, вторя зимней природе, становятся белыми. На их, когда-то коричневых, ветках порхают зимние птички, снегири и синицы. Они нам кажутся издалека пушистыми шариками, прыгающими с ветки на ветку. На зимнем окне за одну ночь появляются волшебные прекрасные узоры. Эти узоры, всегда разные, создают ощущение того, что к нам в мир прокрался магический художник, раскрашивающий наши дома. На солнце узоры тают, но ночью они появляются снова. Так усердно работает зимний художник! Зимой создается ощущение сказочности также благодаря Новому Году. Новый Год – это главные праздник для всех людей. Символами Нового Года являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Всю зиму эти персонажи не покидают нас, заставляя верить в волшебство и в сказку. Зимой хочется верить в сказочные силы. И волшебница зима доказывает нам это своей прекрасной природой. Все радуются зиме, пусть даже это и самое холодное время года.