Вычислите массу алюминия восстановленного при электролизе оксида алюминия массой 104 г содержащий примеси массовой долей 2 процента.
Химия
Вычислите массу алюминия восстановленного при электролизе оксида алюминия массой 104 г содержащий примеси массовой долей 2 процента.
Ответ(ы):
Гость:
M(al2O3) чистого=104*0.98=102 г n(Al2O3)=102/102=1 моль Mr(Al2O3)=102 2Al2O3=4Al+3O2 по уравнению на 2 моль оксида алюминия приходится 4 моль алюминия значит n(Al)=1*2=2 моль m(al)=27*2=54 г
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