Нв праздник я его несу, я с ним шагаю и пою. Помогите с этой загадкой! Пожалуйста! Please Please Please
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Нв праздник я его несу, я с ним шагаю и пою. Помогите с этой загадкой! Пожалуйста! Please Please Please
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