Нв праздник я его несу, я с ним шагаю и пою. Помогите с этой загадкой! Пожалуйста! Please Please Please

Русский язык
Нв праздник я его несу, я с ним шагаю и пою. Помогите с этой загадкой! Пожалуйста! Please Please Please
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хорошее настроение)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу алюминия восстановленного при электролизе оксида алюминия массой 104 г содержащий примеси массовой долей 2 процента.
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста написать: Сообщение на тему "Насекомые вредители лесных и сельскохозяйственных растений".
Ответить
Другие предметы
Задание Окружающей мир,помогите решить!А.А. Вахрушев,Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. С.В. Тырин. 4 класс 2 часть. Тема 4. ПЕРЕЖИВАНИЯ,ИСПЫТАНИ...
Ответить
Другие предметы
Что эта за игра попробуй одгодай 9балов
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор глагола: Копал и пошел помогите плз
Ответить