Помогите пожалуйста задание:избегайте слов паразитов, и у вас получится красивый рассказ. Найдите в тексте предложения с однородными членами и объясните пунктуацию в них. Укажите с обособленным приложением. Когда Всевышний с...
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Помогите пожалуйста задание:избегайте слов паразитов, и у вас получится красивый рассказ. Найдите в тексте предложения с однородными членами и объясните пунктуацию в них. Укажите с обособленным приложением. Когда Всевышний создал землю, он одарил народы глубокими морями, густыми лесами, плодородными полями. Казахам достались только бескрайние степи. Казахи стали просить Всевышнего дать им хоть немного красот. Но Всевышний был не в духе: не захотел отдовать того, что осталось у него в мешке. Тогда Алдар-Косе, весельчак и насмешник, предложил ему поиграть в прятки. В разгар игры Алдар-Косе проделал в мешке дырочку, и оттуда посыпались живописные горы, причудливые скалы, прозрачные озёра, изумрудные реки и бурные ручьи. И появился край "синих гор" - так переводится с казахского языка название Кокшетау.
Ответ(ы):
Гость:
Однородные члены: 1 предложение : глубокими морями, густыми лесами, плодородными полями 5 предложение: живописные горы, причудливые скалы, прозрачные озера, изумрудные реки и бурные ручьи обособленное приложение: весельчак и насмешник ( 4 предложение)
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