В каком падеже у существительных 1-го склонения надо писать окончание -е?
Русский язык
В каком падеже у существительных 1-го склонения надо писать окончание -е?
Ответ(ы):
Гость:
Дательный и предложный
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