Помогите пожалуйста, у кого есть кроссворды или ребусы по математике для 3-го клас??а....
Математика
Помогите пожалуйста, у кого есть кроссворды или ребусы по математике для 3-го клас??а....
Ответ(ы):
Гость:
1 . пальцы на чём читали древние люди 1. Записать 7 пятью двойками (Ответ: 7=2+2:2+2+2) 2. Записать 28 пятью двойками (Ответ: 28=2+2+2+22) 3. Записать 100 четырьмя девятками (Ответ:100= 999:9) 4. Записать 100 шестью девятками (Ответ: 100=99+99:99) 5. Записать 100 пятью единицами (Ответ: 100=111-11) 6. Записать 100 четырьмя девятками (Ответ: 100=99+9:9) 7. Записать 22 с помощью четырех единиц (Ответ: 22=11-1+1) 8. Записать 17 четырьмя шестерками (Ответ: 17=66:6+6) 9. Записать 49 четырьмя семерками (Ответ: 49=7-7+7×7) 10. Записать 18 четырьмя девятками (Ответ: 9+9×(9:9)=18) 11. Записать 2 четырьмя девятками (Ответ: 4×4:(4+4)=2)
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