Помогите пожалуйста, у кого есть кроссворды или ребусы по математике для 3-го клас??а....

Математика
Помогите пожалуйста, у кого есть кроссворды или ребусы по математике для 3-го клас??а....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
   1 . пальцы на чём читали древние люди  1. Записать 7 пятью двойками (Ответ: 7=2+2:2+2+2)  2. Записать 28 пятью двойками  (Ответ: 28=2+2+2+22)  3. Записать 100 четырьмя девятками  (Ответ:100= 999:9)  4. Записать 100 шестью девятками  (Ответ: 100=99+99:99)  5. Записать 100 пятью единицами (Ответ: 100=111-11)  6. Записать 100 четырьмя девятками (Ответ: 100=99+9:9)  7. Записать 22 с помощью четырех единиц  (Ответ: 22=11-1+1)  8. Записать 17 четырьмя шестерками  (Ответ: 17=66:6+6)  9. Записать 49 четырьмя семерками (Ответ: 49=7-7+7×7)  10. Записать 18 четырьмя девятками  (Ответ: 9+9×(9:9)=18)  11. Записать 2 четырьмя девятками  (Ответ: 4×4:(4+4)=2) 
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