Кому установлен этот памятник, и где он расположен?
История
Кому установлен этот памятник, и где он расположен?
Ответ(ы):
Гость:
Ижевск Карлутская площадь. Бюст Е. М. Кунгурцева
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отгадайте загадки: 1 По воде идёт,крыльями упирается,водой умывается. 2 Весной цвету,летом плод даю,осенью не вяну,зимой не умираю. 3 Рассыпался го...
Математика
Как решить задачу 4 класса с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин ??елала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один ...
Физика
На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2>m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Ни...
Математика