Какова рода слова шоссе кафе метро пианино филе какао желе лото

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Какова рода слова шоссе кафе метро пианино филе какао желе лото
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