Что значит посторонний корень уравнения?
Математика
Что значит посторонний корень уравнения?
Ответ(ы):
Гость:
При постороннем корне выражение не имеет смысла
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