Что значит посторонний корень уравнения?

Математика
Что значит посторонний корень уравнения?
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Автор: Гость
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Гость:
При постороннем корне выражение не имеет смысла
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