Слитно, раздельно или через дефис? Спишите, обозначая условия выбора правильных н??писаний. Над какими видами орфограмм вы работали? (Ни)кто, (железно)дорожный, (северо)восток, (к)нам, куда(то), (сто)тысячный, кого(либо), (кое...
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Слитно, раздельно или через дефис? Спишите, обозначая условия выбора правильных н??писаний. Над какими видами орфограмм вы работали? (Ни)кто, (железно)дорожный, (северо)восток, (к)нам, куда(то), (сто)тысячный, кого(либо), (кое)где, (о)себе, ни(с)кем, (пяти)миллионный, (выпукло)вогнутый, (юго)восток, (по)нашему, (мало)помалу, не(к)кому, (дальне)восточный, (северо)западный, (со)мной, (по)просту, кое(к)кому, (по)зимнему, (кого)либо, откуда(то).
Ответ(ы):
Гость:
Никто, железнодорожный, северо-восток, к нам, куда-то, стотысячный, кого-либо, кое-где, о себе, ни с кем, пятимиллионный, выпукло-вогнутый, юго-восток, по-нашему, мало-помалу, не к кому, дальневосточный, северо-западный, со мной, попросту, кое к кому, по-зимнему, кого-либо, откуда-то.
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