Предложения со словом космос и космический
Русский язык
Предложения со словом космос и космический
Ответ(ы):
Гость:
В космосе нету звука космический аппарат работает отлично
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