Предложения со словом космос и космический

Русский язык
Предложения со словом космос и космический
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В космосе нету звука космический аппарат работает отлично
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слитно, раздельно или через дефис? Спишите, обозначая условия выбора правильных н??писаний. Над какими видами орфограмм вы работали? (Ни)кто, (же...
Ответить
Математика
В одной пачке 1/4 кг чая в скольких пачках содержится 1 кг чая. масса 1 л керосина = 4/5 ??г масса скольких л керосина =1 кг. за 1 ч поезд проехал ...
Ответить
Русский язык
Какова рода слова шоссе кафе метро пианино филе какао желе лото
Ответить
История
Кому установлен этот памятник, и где он расположен?
Ответить
Литература
Отгадайте загадки: 1 По воде идёт,крыльями упирается,водой умывается. 2 Весной цвету,летом плод даю,осенью не вяну,зимой не умираю. 3 Рассыпался го...
Ответить