Любые три типа совместной деятельности в обществе

Гость: Гость:

1) Сотрудничество - взаимосвязанные действия индивидов, направленные на достижение общих целей с обоюдной выгодой для взаимодействующих сторон. 2) Конкуренция - тип социального взаимодействия, предполагающий отстранение, опережение или подавление соперника в борьбе за что-либо. 3) Конфликт - скрытое или открытое столкновение конфликтующих сторон, которые стремятся навязать друг другу своё мнение, изменить поведение или устранить друг друга.