Любые три типа совместной деятельности в обществе
Обществознание
Любые три типа совместной деятельности в обществе
Ответ(ы):
Гость:
1) Сотрудничество - взаимосвязанные действия индивидов, направленные на достижение общих целей с обоюдной выгодой для взаимодействующих сторон. 2) Конкуренция - тип социального взаимодействия, предполагающий отстранение, опережение или подавление соперника в борьбе за что-либо. 3) Конфликт - скрытое или открытое столкновение конфликтующих сторон, которые стремятся навязать друг другу своё мнение, изменить поведение или устранить друг друга.
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