Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?

Математика
Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 метров затратил муравей
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