Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?

Математика

Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?

Автор: Гость