Расстояние в 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа Найдите скорость те??ения если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа

Математика
Расстояние в 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа Найдите скорость те??ения если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:2=12(км/ч) - скорость по течению 24:3=8(км/ч) - собственная скорость катера 12-8=4(км/ч) - скорость течения
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