Расстояние в 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа Найдите скорость те??ения если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа

Математика

Расстояние в 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 часа Найдите скорость те??ения если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа

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