Расстояния s (в метрах) до места удара молнии можно приближенно вычислить по форму??е s=330t,где t-количествосекунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находитс...
Алгебра
Расстояния s (в метрах) до места удара молнии можно приближенно вычислить по форму??е s=330t,где t-количествосекунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель,если t=14. Ответ дайте в километрах,округлив его ео целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляя в формулу значение t, найдём, что s= 330 × 14 = 4620 м = 4,62 км. Округляем до целых. 4,62 ≈ 5 Ответ: 5 километров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста как можно быстрее!)* - 1. Когда я переехал в райцентр, чтобы учиться дальше я чувств. 2.После того как Вадик и Птаха меня избил...
География
В какой из перечисленных горных систем количество высотных поясов наибольшее: а)Алтай б)Верхоянский хребет в)хребет Джугдур г)Хибины Срочн...
Математика