Расстояния s (в метрах) до места удара молнии можно приближенно вычислить по форму??е s=330t,где t-количествосекунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находитс...

Алгебра

Расстояния s (в метрах) до места удара молнии можно приближенно вычислить по форму??е s=330t,где t-количествосекунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель,если t=14. Ответ дайте в километрах,округлив его ео целых

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