Виктор отметил в календаре дни декабря в которые он заправлял свою машину 1 3 7 15 ...найдите закономерность и продолжите ряд чисел. Помогите прошу !!!очень надо!!!:*****(
Математика
Виктор отметил в календаре дни декабря в которые он заправлял свою машину 1 3 7 15 ...найдите закономерность и продолжите ряд чисел. Помогите прошу !!!очень надо!!!:*****(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закономерность такая каждый раз добавляется 2 в следующей степени, следующее число 31
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