Виктор отметил в календаре дни декабря в которые он заправлял свою машину 1 3 7 15 ...найдите закономерность и продолжите ряд чисел. Помогите прошу !!!очень надо!!!:*****(

Математика

Виктор отметил в календаре дни декабря в которые он заправлял свою машину 1 3 7 15 ...найдите закономерность и продолжите ряд чисел. Помогите прошу !!!очень надо!!!:*****(

Автор: Гость