Как правильно пишется: "Откуда берутся эти старики - никто не знает" или "Откуда берутся эти старики никто не знает" ?

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Как правильно пишется: "Откуда берутся эти старики - никто не знает" или "Откуда берутся эти старики никто не знает" ?
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Гость:
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