Как правильно пишется: "Откуда берутся эти старики - никто не знает" или "Откуда берутся эти старики никто не знает" ?
Русский язык
Как правильно пишется: "Откуда берутся эти старики - никто не знает" или "Откуда берутся эти старики никто не знает" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант.............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при ос...
Информатика