Что означает слово республика в переводе с латинского языка?
Обществознание
Что означает слово республика в переводе с латинского языка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово республика в переводе с латыни означает "общее дело"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при ос...
Информатика
Физика
Система блоков(2 блока) с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса первого груза 6 кг ,а втрого равна: А)2 кг Б)3 кг В)6 кг Г)12 кг
Математика
У покупателя было 500 рублей.Он купил 3 кг рыбы и у него осталось 65 р.Сколько он заплатил за рыбу? Сколько стоит 1кг рыбы?
Українська література