РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при освітленні фотоелемента фіолетовим світлом з довжиною хвилі 400 нм затримуюча напру...
Физика
РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при освітленні фотоелемента фіолетовим світлом з довжиною хвилі 400 нм затримуюча напруга підвищилася до 2 В . Яке значення сталої Планка можна одержати за цими данними ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Λ1= 769 нм=769*10^-9 м, U1=500 мВ=0,5 В, λ2= 400 нм = 400*10^-9 м, U2= 2 В. h-? hc/λ1=A+eU1, hc/λ2=A+eU2, hc/λ2- hc/λ1=A+eU2-A-eU1, hc(1/λ2-1/λ1)=e(U2-U1), h=e(U2-U1)/(c(1/λ2-1/λ1)), h=1,6*10^-19*1,5/(3*10^8(1/400*10^-9-1/769*10^-9) = 2,4*10^-19/(3*10^17(0,0025-0,0013)) = 2,4*10^-19/(0,36*10^15) = 6,67*10^-34 Дж*с.
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