РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при освітленні фотоелемента фіолетовим світлом з довжиною хвилі 400 нм затримуюча напру...

Физика

РЕБЯТА СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!! При освітленні фотоелемента червоним світлом з довжиною хвилі 769 нм затримуюча напруга дорівнює 500 мВ, а при освітленні фотоелемента фіолетовим світлом з довжиною хвилі 400 нм затримуюча напруга підвищилася до 2 В . Яке значення сталої Планка можна одержати за цими данними ?

Автор: Гость