Система блоков(2 блока) с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса первого груза 6 кг ,а втрого равна: А)2 кг Б)3 кг В)6 кг Г)12 кг
Физика
Система блоков(2 блока) с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса первого груза 6 кг ,а втрого равна: А)2 кг Б)3 кг В)6 кг Г)12 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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