Система блоков(2 блока) с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса первого груза 6 кг ,а втрого равна: А)2 кг Б)3 кг В)6 кг Г)12 кг

Физика

Система блоков(2 блока) с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса первого груза 6 кг ,а втрого равна: А)2 кг Б)3 кг В)6 кг Г)12 кг

Автор: Гость