У покупателя было 500 рублей.Он купил 3 кг рыбы и у него осталось 65 р.Сколько он заплатил за рыбу? Сколько стоит 1кг рыбы?

Математика

У покупателя было 500 рублей.Он купил 3 кг рыбы и у него осталось 65 р.Сколько он заплатил за рыбу? Сколько стоит 1кг рыбы?

Автор: Гость