У покупателя было 500 рублей.Он купил 3 кг рыбы и у него осталось 65 р.Сколько он заплатил за рыбу? Сколько стоит 1кг рыбы?

Математика
У покупателя было 500 рублей.Он купил 3 кг рыбы и у него осталось 65 р.Сколько он заплатил за рыбу? Сколько стоит 1кг рыбы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500-65=435 (руб. ) - покупатель заплатил за рыбу.2) 435/3 = 145 руб. столько стоит 1 кг рыбы

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