Даю 45 баллов. Комплексный анализ текста. Задания: 1) Озаглавьте текст, вставьте пропущенные буквы, знаки препинания. Раскройте скобки. 2) Определите тему и основную мысль текста. 3) Определите стиль текста. 4) Укажит...

Русский язык

Даю 45 баллов. Комплексный анализ текста. Задания: 1) Озаглавьте текст, вставьте пропущенные буквы, знаки препинания. Раскройте скобки. 2) Определите тему и основную мысль текста. 3) Определите стиль текста. 4) Укажите тип речи. 4) Из предложений 5-6 выпишите метафоры, олицетворения, сравнения, эпитеты. 5) К слову "статные" подберите синонимы и антонимы. 6) Выполните морфемный разбор выделенных слов. (вкрадчивым,увитые,возникая,шелковица,лениво бодающие ) 7) Выпишите из текста предложение № 1. Укажите части речи, подчеркните члены предложения. 8) Выпишите из текста предложение № 6. Выполните синтаксический разбор, составьте схему предложения. ТЕКСТ 1.В апреле киргизская природа замечательная.2.Миллионы растений а именно разнообразные травы яркие цветы, цветущие кустарники , все это обливает склоны гор своим неровным румянцем подобно зире. 3. Упоительный воздух пропитан их (нежно)вкрадчивым ароматом. 4. В изумрудных сумерках леса не умолкают ночные птицы точно звонкие свирели. 5. Вишнёвые деревья увитые разными листьями словно купола чудных пагод плывут в золоте зери в серебре цветов чуть качаясь в жемчужной дымке негустого тумана возникая перед взором путешественника стройными столпами. 6. Широкоплечие дубы словно былинные богатыри стоят на часах а гранатовые деревья и шелковица собравшись купами и окруженные молодой порослью как детьми кажется готовы откочевать в балки убегая от летней жары. Игривые стада овечек испещрённые розовыми пятнами пасутся у склоннов гор. Там и сям по горе разбросав на ветер гриву гордой рысью бегают по холмам статные кони буйволы лениво бодающие друг друга рогами медленно и упрямо передвигаються вслед за ветреной тенью прячась от не щедно палящего солнца.

Автор: Гость