Сочинение Алиса в стране чудес, представить себе, что я зашёл в класc, на парте стоит бутылка на которой написано ,,Выпей меня" ,я выпил и стал маленьким, упал в чужой портфель. Придумай дальше 8-10 предложений

Гость: Гость:

Я приземлился(лась) на пенал,вскоре прозвенел звонок и ребята здоровались с учителем,а в это время я был в портфеле.Я увидел карандаш лежавший у меня в портфеле,вскарабкался(алась)по нему на край портфеля и зацепился(лась)за край портфеля.Все заметили что меня нету в классе,учитель подумал(а)"возможно в туалете,до перемены никак дотерпеть не смог"... Я забрался на парту по верёвочке которую я забыл забрать с парты и положить в портфель.Затем шли минуты с урока.Под конец урока я увидел что у моей одноклассницы Алины была какая-то пиченька,когда Алина ела её под партой большая крошка упала на пол я пробежался(алась)и как раз не позавтракав утром я решил попробывать эту крошку,ведь для меня она с размера моей руки.Я её надкусил чуть-чуть и стал больше.И тут же я понял что это...я съел крошку полностью и стал больше,как обычный человек,а точнее как обычный школьник.все были в шоке,но я сказал,что был в коридоре