Запишите в виде произведения выражение: 2xК-8 2xКУ-16 4xКy-xКУ-4xК К- квадрат КУ- куб Помогите пожалуйста
Алгебра
Запишите в виде произведения выражение: 2xК-8 2xКУ-16 4xКy-xКУ-4xК К- квадрат КУ- куб Помогите пожалуйста
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