Запишите в виде произведения выражение: 2xК-8 2xКУ-16 4xКy-xКУ-4xК К- квадрат КУ- куб Помогите пожалуйста

Алгебра

Запишите в виде произведения выражение: 2xК-8 2xКУ-16 4xКy-xКУ-4xК К- квадрат КУ- куб Помогите пожалуйста

Автор: Гость