Давление,развиваемое насосом водонапорной башни,равна 600kПa.на какую высоту сможе?? поднимать воду насос
Физика
Давление,развиваемое насосом водонапорной башни,равна 600kПa.на какую высоту сможе?? поднимать воду насос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600000=1000*10*h h=60 метров Сделай лучшим если не сложно)
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