Составь краткую запись: Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получатся из 152 кг свежих фруктов?

Математика

Составь краткую запись: Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получатся из 152 кг свежих фруктов?

Автор: Гость