Составь краткую запись: Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получатся из 152 кг свежих фруктов?
Математика
Составь краткую запись: Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получатся из 152 кг свежих фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000г 2500г 152000г ? 152000×2500 --------------------= 47 500 8000 47500г = 47кг 500г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте а)плотность н.у хлороводорода HCI в г/л б)относительную плотность водорода по воздуху) хотя бы 2 решите
Математика
Решите задачу_кусок сплава меди и олова общей массой 12 кг, содержит 45% меди. сколь??о чистого олова нужно добавить к этому куску сплава , чтобы...
Русский язык
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки , и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего н...