Рассчитайте а)плотность н.у хлороводорода HCI в г/л б)относительную плотность водорода по воздуху хотя бы 2

Химия

Рассчитайте а)плотность н.у хлороводорода HCI в г/л б)относительную плотность водорода по воздуху хотя бы 2

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