Рассчитайте а)плотность н.у хлороводорода HCI в г/л б)относительную плотность водорода по воздуху хотя бы 2
Химия
Рассчитайте а)плотность н.у хлороводорода HCI в г/л б)относительную плотность водорода по воздуху хотя бы 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(HCl) = 36.5 г/моль Vm=22.4 л/моль ρ(HCl) = M(HCl)/Vm ρ(HCl) = 36,5 г/моль/22,4 л/моль = 1,6295 г/л М(Н2) = 2 г/моль М(возд.) = 29 г/моль Dвозд.(Н2) = 2 г/моль/29 г/моль = 0,06897
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