1)Прочитай названия растений. Подчеркни волнистой линией те,которые выращиваются на полях. ЛАНДЫШ, ТИМОФЕЕВКА,ЛИЛИЯ,КЛЕВЕР,КАРТОФЕЛЬ,РОЖЬ,ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. Дополни список своими примерами______________________________________ _...
Окружающий мир
1)Прочитай названия растений. Подчеркни волнистой линией те,которые выращиваются на полях. ЛАНДЫШ, ТИМОФЕЕВКА,ЛИЛИЯ,КЛЕВЕР,КАРТОФЕЛЬ,РОЖЬ,ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. Дополни список своими примерами______________________________________ ____________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полях выращивается картофель и рожь, остальное - никак не на полях)) а на счет своих примеров - возможно, хлопок, лен)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод через переводчик не приветствуется !Перевести текст на английский язык: Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Экспре...
Информатика
Линейное программирование 1. Каким служебным словом начинается программа? A) while; B) begin; C) program; D) write. 2. Какое слово используют для...
Физика
Два тела одинакового объема но сделанные из различных материалов находятся на од??ой и той же высоте над землей. Одинаковыми ли запасами энергии об...
Физика