Метафоры и эпитеты в стихотворинии рассказ танкиста

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Метафоры и эпитеты в стихотворинии рассказ танкиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты:  трудный бой, дорогих гостей. мальчонка бедовый, недозрелые сливы, полный газ, рыхлый, жирный чернозём метафоры:  огонь врага был страшен, он(огонь) гвоздит, бой не ждёт; мины, пули свищут; полный газ даём, пушку вмяли... в рыхлый, жирный чернозём
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