Метафоры и эпитеты в стихотворинии рассказ танкиста

Гость: Гость:

Эпитеты: трудный бой, дорогих гостей. мальчонка бедовый, недозрелые сливы, полный газ, рыхлый, жирный чернозём метафоры: огонь врага был страшен, он(огонь) гвоздит, бой не ждёт; мины, пули свищут; полный газ даём, пушку вмяли... в рыхлый, жирный чернозём