Дорисуйте и укажите элементы скифо-меотского мужского и женского костюмов

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Для «скифоидов» характерны основные специфические черты скифского костюма: опущенные мыском спереди полы кафтана (Курджипс, статуя из Преградной: 11, с. 33), длинные до плеч волосы с прямым пробором, орнамент на кафтане сисирне и шароварах в виде «бегущей спирали», треугольники из точек, женский длинный до земли халат, накинутый на плечи (Карагодеуашх). Это, безусловно, объясняется многовековыми связями со Скифией. Вместе с тем костюм «скифоидов» Закубанья в некоторых отношениях более однообразен (шаровары всегда заправлены в сапожки-скифики, ремешок на обуви, проходящий под сводом стопы, никогда не изображался, тип прически во всех случаях одинаков), что, вероятно, свидетельствует об относительной этнической однородности. В то же время костюм «скифоидов»-меотов в некоторых важных элементах отличен от скифского : длинная женская безрукавная накидка (ст. Преградная), длинный мужской кафтан (Карагодеуашх: персонаж справа от богини), орнамент на шароварах в виде ряда крупных завитков (Курджипс, «кубанский» ритон), застегивание кафтана на пуговицы и ряд крупных орнаментальных треугольников по его борту («кубанский» ритон). Исследовавший «кубанский» ритон И. Маразов не замечает ярко выраженные специфические черты костюма персонажей. Вызывают недоумение его утверждения о том, что мастер «лишь на первый взгляд» старался передать детали силуэта и декора одежды, а в действительности они одеты в «персидский кандис» и поэтому якобы изображают «варваров вообще»