Решите задачу_кусок сплава меди и олова общей массой 12 кг, содержит 45% меди. сколь??о чистого олова нужно добавить к этому куску сплава , чтобы полученный новый сплав содержал 40% меди.
Математика
Решите задачу_кусок сплава меди и олова общей массой 12 кг, содержит 45% меди. сколь??о чистого олова нужно добавить к этому куску сплава , чтобы полученный новый сплав содержал 40% меди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. найдем количество меди. 12*45/100=5,4 кг. 2. Найдем массу олова в первом сплаве 12*55/100=6,6 кг Во втором сплаве на 5,4 кг приходится 40%. 3.Тогда олова в нем будет 100% - 40% = 60%. 4. Значит, масса олова во втором сплаве равна 60/40*5,4=8,1 кг. 5.Найдем количество олова, которое нужно добавить в сплав. 8,1-6,6=1,5 кг.
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