Море, моряк,морской, обозначьте безударные гласные
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Море, моряк,морской, обозначьте безударные гласные
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МОре, морЯк, морскОй - ударные
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