За якого способу нестатевого розмноження утворюються клони
Биология
За якого способу нестатевого розмноження утворюються клони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОділ клітини навпіл це елементарно Ватсон.
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