Помогите разгадать загадки)ПРОШУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. О??ной рукой всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков живут в зелёном чуланчике. Рукавом махнул, дерева погнул. Сам худ, голова с пуд. ...
Литература
Помогите разгадать загадки)ПРОШУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. О??ной рукой всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков живут в зелёном чуланчике. Рукавом махнул, дерева погнул. Сам худ, голова с пуд. Иду в воду красен, выйду черен. С подругами и сестрами она приходит к нам, рассказы, вести новые приносит по утрам . Сама пестрая. ест зеленое, дает белое. Маленький мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет, крохи собирает. Заранее спасибо:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ДВЕРЬ 2 ГОРОХ 3 ВЕТЕР 4 МОЛОТОК 5 ЖЕЛЕЗО 6 ГАЗЕТА 7 КОРОВА 8 ВОРОБУШЕК
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