Рассматриваются все треугольники АВС, в которых АВ=5, ВС=7. Найдите наибольшую длин?? высоты АН из всех высот, опущенных из вершины А.

Гость: Гость:

Площадь треугольника связана с синусом угла между сторонами))) синус в первой четверти увеличивается с ростом угла до своего максимального значения -- до единицы)) т.е. к стороне ВС наибольшая высота --это перпендикуляр из точки А АН = АВ = 5