Рассматриваются все треугольники АВС, в которых АВ=5, ВС=7. Найдите наибольшую длин?? высоты АН из всех высот, опущенных из вершины А.
Геометрия
Рассматриваются все треугольники АВС, в которых АВ=5, ВС=7. Найдите наибольшую длин?? высоты АН из всех высот, опущенных из вершины А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника связана с синусом угла между сторонами))) синус в первой четверти увеличивается с ростом угла до своего максимального значения -- до единицы)) т.е. к стороне ВС наибольшая высота --это перпендикуляр из точки А АН = АВ = 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Давление,развиваемое насосом водонапорной башни,равна 600kПa.на какую высоту сможе?? поднимать воду насос
Другие предметы
Литература
Помогите разгадать загадки)ПРОШУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. О??ной рукой всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков ...