Краткий пересказ рассказа 12 месяцев

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Краткий пересказ рассказа 12 месяцев
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Автор: Гость
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Гость:
Жила капризная принцесса, которой захотелось, чтобы к Новому году была у неё корзина подснежников. А если не будет подснежников, то Новый год не наступит и будет 32 декабря, и 33 декабря и т. д. Злобная мачеха отправила свою падчерицу в холодный, зимний лес за подснежниками. Конечно, никаких подснежников в декабре в лесу не было, но зато падчерица встретила там 12 месяцев, которые собрались у костра все вместе. Месяцы знали падчерицу, потому что всегда видели её работающей в любое время года, и они решили ей помочь. Передал Декабрь волшебный посох Апрелю, тот стукнул этим посохом о землю, и превратилась зимняя заснеженная поляна в зелёную лужайку, где было очень много подснежников. На прощанье подарили месяцы падчерице волшебное колечко. Отнесла мачеха корзину с подснежниками царевне, а той захотелось самой побывать в лесу и увидеть подснежники. Но ничего у неё не получилось, даже невзирая на то, что волшебное колечко собрало 12 месяцев снова вместе. Принцесса отправилась во дворец пешком, вся замёрзшая, мачеха со своей родной дочкой превратились в вечно ссорящихся собак, а падчерица в карете и в тёплой шубке вернулась домой.
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