Составьте уравнение реакций получения оксидов кальция , лития и гидрогена из простых веществ .

Химия
Составьте уравнение реакций получения оксидов кальция , лития и гидрогена из простых веществ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроген — это, видимо, водород... 2Ca + O₂ = 2CaO 4Li + O₂ = 2Li₂O 2H₂ + O₂ = 2H₂O
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