Рост Джона 6 фунтов 1 дюйм.Выразите рост джона в сантиметрах , если в 1 футе 12 дюймов , а в 1 дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа сантиметров
Алгебра
Рост Джона 6 фунтов 1 дюйм.Выразите рост джона в сантиметрах , если в 1 футе 12 дюймов , а в 1 дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа сантиметров
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Гость:
182 см примеры решения надо?
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