Важнейшие даты истории Древнего мира

Гость: Гость:

Конец 4-го тысячелетия до н.э. - Первые гос-ва в Египте и Двуречье. Около 3000 г. до н.э. - Образование единого гос-ва в Египте. 3-е тысячелетие до н.э. - Древнейшие города Индии. Около 2600 года до н.э. - Постройка пирамиды Хеопса в Египте. 1792-1750 г.г. до н.э. - Правление Хаммурапи в Вавилонии. 2-е тысячелетие до н.э. - Первые гос-ва в Китае и в Греции. Около 1500 г. до н.э. - Завоевания фараона Тутмоса. 15-й век до н.э. - Гибель Критского царства.(!) Около 1200 г. до н.э. - Троянская война.(!) 10-й век до н.э. - Царство Давида и Соломона в Палестине. 776 г. до н.э. - Начало Олимпийских игр. 753 г. до н.э. - Основание Рима. 8-7-й века до н.э. - Могущество Ассирии. 612 г. до н.э. - Разрушение Ниневии - столицы Ассирии. 594 г. до н.э. - Реформы Солона в Афинах. 538 г. до н.э. - Взятие Вавилона персами. 525 г. до н.э. - Захват Египта персами. 509 г. до н.э. - Установление республики в Риме. 490 г. до н.э. - Марафонская битва. 480 г. до н.э. - Саламинская битва. 443 г. до н.э. - Избрание Перикла первым стратегом Афин. 5-й век до н.э. - Возникновение буддизма. 338 г. до н.э. - Битва при Херонее. 334-325 г.г. до н.э. - Поход македонского войска на Восток. 280 г. до н.э. - Начало войны римлян с царем Пирром. 3-й век до н.э. - Объединение Индии в единое гос-во. 221 г. до н.э. - Объединение Китая в единое гос-во. 218-201 г.г. до н.э. - Вторая война Рима с Карфагеном. 146 г. до н.э. - Разрушение римлянами Коринфа и Карфагена. 133 г. до н.э. - Земельный закон Тиберия Гракха в Риме. 74-71 г.г. до н.э. - Восстание Спартака. 49 г. до н.э. - Захват Цезарем власти в Риме. 30 г. до н.э. - 14 год н.э. - Правление Октавиана Августа в Риме. 1-й век н.э. - Возникновение христианства. 313 г. н.э. - Указ Константина, разрешающий христианам открыто молиться. 330 г. н.э. - Перенесение столицы империи в Константинополь. 395 г. н.э. - Разделение Римской империи на два гос-ва. 410 г. н.э. - Взятие Рима готами. 455 г. н.э. - Взятие Рима вандалами. 476 г. н.э. - Падение Западной Римской империи.