Каким одним словом можно заменить следующие выражения? Диву даваться- зарубить на носу- себе на уме- куры не клюют- душа в пятки ушла- морочить голову- на всех парусах- в один голос- клевать носом- пускать пыль в глаза-
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Каким одним словом можно заменить следующие выражения? Диву даваться- зарубить на носу- себе на уме- куры не клюют- душа в пятки ушла- морочить голову- на всех парусах- в один голос- клевать носом- пускать пыль в глаза-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диву даваться-удивляться; себе на уме-хитрый,лукавый;душа в пятки ушла- испугался;на всех парусах- быстро;клевать носом- дремать;зарубить на носу- запомнить;куры не клюют- много;морочить голову- путать,обманывать;в один голос- вместе;пускать пыль в глаза- хвастаться.
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