Каким одним словом можно заменить следующие выражения? Диву даваться- зарубить на носу- себе на уме- куры не клюют- душа в пятки ушла- морочить голову- на всех парусах- в один голос- клевать носом- пускать пыль в глаза-

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Каким одним словом можно заменить следующие выражения? Диву даваться- зарубить на носу- себе на уме- куры не клюют- душа в пятки ушла- морочить голову- на всех парусах- в один голос- клевать носом- пускать пыль в глаза-

Автор: Гость