Пятую задачу, пожалуйста.
Информатика
Пятую задачу, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 Мбайт = 30*1024 Кбайт = 30*1024*1024 байт = 30*1024*1024*8 бит = 30*2^10*2^10*2^3 бит А) Объем сжатого документа: 0,3*30*2^10*2^10*2^3 бит = 9*2^10*2^10*8 бит Время передачи сжатого документа: 9*2^10*2^10*8 бит / 2^20 бит/сек = 72 сек Общее время = 18+72+2=92 сек Б) Время передачи документа (без использования архиватора): 30*2^10*2^10*8 бит / 2^20 бит/сек = 240 сек Способ А быстрее на 240-72 = 168 сек Ответ: А168
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