Переведи бесконечную десятичную дробь 0,(72) в обычную дробь. Сократи.
Алгебра
Переведи бесконечную десятичную дробь 0,(72) в обычную дробь. Сократи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,(72)=0,7272727272и тд=72/99=8/11 правила надо знать
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