Как вы понимаете значение слова ПРИРОДА? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: lt;Природа-это...gt;,взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой ...

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Как вы понимаете значение слова ПРИРОДА? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: lt;Природа-это...gt;,взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, привели 2 примера-аргумента, подтверждающие Ваши рассуждения: Один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй- из Вашего жизненного опыта

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