Растояние между конечными остановками 18 км 600 м. два автобуса отьехали одновремен??о от разных конечных остановок скорость одного автобуса 450 м/мин, скорость другого-480м/мин. какое расстояние будет между автобусами через 15...

Гость: Гость:

450*15=6750 - проехал пераый за 15 мин 480*15=7200 - проехал второй за 15 мин 7200-6750=450 - будет между ними метров через 15 мин 450*20=9000 - проехал первый за 20 мин 480*20=9600 - второй 9600-9000=600 - будет между ними через 20 мин